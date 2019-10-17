Президент Туркмении намерен посетить Италию

Замминистра иностранных дел Туркмении Бердынияз Мятиев провел переговоры заместителем главы внешнеполитического ведомства Италии Манлио Ди Стефано. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

В ходе встречи дипломаты обсудили вопросы расширения сотрудничества в политической, дипломатической, торговой, культурной и гуманитарной сферах, а также туркмено-итальянского бизнес-форума, который должен будет пройти в Милане в следующем месяце, пишет regnum.ru.

Особое внимание представители внешнеполитических ведомств двух стран уделили теме организации официального визита президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Италию, который запланирован на ноябрь 2019 года.