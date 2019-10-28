Президент Туркмении поедет в Италию

По словам президента республики, совместная работа Ашхабада и Рима в торгово-экономической и предпринимательской сферах имеет большой потенциал. Он отметил, что для страны важно развитие межгосударственного диалога, так как это может укрепить партнёрство с Европейским союзом, передаёт Туркменское телевидение.

Глава республики посетит европейское государство, чтобы открыть туркменско-итальянский бизнес-форум, на котором будет представлена продукция Туркмении. Кроме того, на полях пройдут деловые переговоры представителей различных отраслей республики с коллегами из Италии, пишет news.ru.