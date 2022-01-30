Президента Италии переизбрали на второй срок

Воскресенье, 30 Январь 2022 Италия

Президента Италии переизбрали на второй срок

Президента Италии Маттареллу переизбрали на второй срок.

Председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико официально объявил о победе нынешнего президента Серджо Маттареллы на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

В восьмом туре приняли участие 983 из 1009 "больших выборщиков", 759 из них слделали выбор в пользу Маттареллы. Его ближайший преследователь, экс-прокурор Карло Нордио, известный участием в судебных процессах над членами "Красных бригад", получил 90 голосов.

Присутствующие в парламенте встретили избрание Маттареллы бурными аплодисментами.

Выдвижение его кандидатуры стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. Ранее 80-летний бывший судья Конституционного суда неоднократно давал понять, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.

Также беседу с президентом провел премьер-министр Италии Марио Драги. Из информированных источников стало известно, что глава правительства попросил его дать согласие на переизбрание, поскольку оно послужило бы "благу и стабильности страны".

Кандидатуру Маттареллы согласовали и поддержали все ведущие политические силы, против выступила только оппозиционная партия "Братья Италии" и отдельные выборщики.

Церемония приведения к присяге, как ожидается, состоится в четверг 3 февраля.

Согласно статье 83 конституции Италии, президент избирается парламентом, в заседании которого участвуют также делегаты ото всех 20 областей страны. Всего выборщиков 1009 — 630 депутатов, 321 сенатор и 58 региональных делегатов. Избрание главы государства проводится тайным голосованием большинством в две трети. Однако после третьего тура достаточно набрать абсолютное большинство, то есть 505 голосов.

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