Президента Италии переизбрали на второй срок

Председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико официально объявил о победе нынешнего президента Серджо Маттареллы на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

В восьмом туре приняли участие 983 из 1009 "больших выборщиков", 759 из них слделали выбор в пользу Маттареллы. Его ближайший преследователь, экс-прокурор Карло Нордио, известный участием в судебных процессах над членами "Красных бригад", получил 90 голосов.

Присутствующие в парламенте встретили избрание Маттареллы бурными аплодисментами.

Выдвижение его кандидатуры стало возможным после обращения к нему ведущих политических сил страны и руководителей регионов. Ранее 80-летний бывший судья Конституционного суда неоднократно давал понять, что не заинтересован во втором семилетнем мандате.

Также беседу с президентом провел премьер-министр Италии Марио Драги. Из информированных источников стало известно, что глава правительства попросил его дать согласие на переизбрание, поскольку оно послужило бы "благу и стабильности страны".

Кандидатуру Маттареллы согласовали и поддержали все ведущие политические силы, против выступила только оппозиционная партия "Братья Италии" и отдельные выборщики.

Церемония приведения к присяге, как ожидается, состоится в четверг 3 февраля.

Согласно статье 83 конституции Италии, президент избирается парламентом, в заседании которого участвуют также делегаты ото всех 20 областей страны. Всего выборщиков 1009 — 630 депутатов, 321 сенатор и 58 региональных делегатов. Избрание главы государства проводится тайным голосованием большинством в две трети. Однако после третьего тура достаточно набрать абсолютное большинство, то есть 505 голосов.