Продажи авто на авторынке Италии упали на 85,4%

Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

По данным ANFIA, в первом квартале текущего года продажи машин в Италии составили 347 193 единицы. Это на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В марте 2020 года самой популярной маркой в Италии стал Fiat. За месяц дилеры бренда продали 2794 авто данного бренда — на 91,2% меньше, чем в прошлом году, пишет regnum.ru.

Вторую строчку рейтинга самых популярных в Италии брендов занимает Volkswagen. Его продажи за месяц составили 2316 единиц, что на 86,8% меньше аналогичного месяца прошлого года. Тройку лидеров замыкают автомобили американской марки Ford — 1759 реализованных машин (-85,7%).

Далее по популярности идут Renault (1702 ед.) и KIA (1624 ед.).

Напомним, в феврале текущего года в Италии было продано 162 793 машины, что на 8,8% ниже уровня прошлого года.