Продажи авто на авторынке Италии упали на 85,4%

Понедельник, 13 Апрель 2020 Италия Италия

Продажи авто на авторынке Италии упали на 85,4%

По итогам марта 2020 года итальянские автодилеры реализовали 28 326 новых автомобилей, что на 85,4% меньше результата продаж 2019 года.

Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

По данным ANFIA, в первом квартале текущего года продажи машин в Италии составили 347 193 единицы. Это на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В марте 2020 года самой популярной маркой в Италии стал Fiat. За месяц дилеры бренда продали 2794 авто данного бренда — на 91,2% меньше, чем в прошлом году, пишет regnum.ru.

Вторую строчку рейтинга самых популярных в Италии брендов занимает Volkswagen. Его продажи за месяц составили 2316 единиц, что на 86,8% меньше аналогичного месяца прошлого года. Тройку лидеров замыкают автомобили американской марки Ford — 1759 реализованных машин (-85,7%).

Далее по популярности идут Renault (1702 ед.) и KIA (1624 ед.).

Напомним, в феврале текущего года в Италии было продано 162 793 машины, что на 8,8% ниже уровня прошлого года.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)