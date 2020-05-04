Продажи автомобилей в Италии упали на 98%

Об этом говорится в исследовании компании Dataforce, которая опиралась на данные министерства транспорта Италии.

При этом, по прогнозу ассоциации, представляющей в Италии иностранных производителей — UNRAE, продажи на итальянском авторынке в апреле могут в целом упасть на 98%.

По мнению директора Dataforce Сальваторе Саладино, продажи в Италии по итогам апреля составят от 2500 до 2600 единиц, что далеко от 175 654 единиц в апреле 2019 года, пишет regnum.ru.

Компания Renault реализовала 317 единиц Zoe на 24 апреля 2020 года. При этом две другие марки продали с начала месяца в Италии более 100 единиц авто. Это Fiat, реализовавшая 157 единиц Panda, и Jeep, продавший 116 единиц Compass.

В Италии дилерские центры закрылись в начале марта. Большинство клиентов, заказавших автомобили до этой даты, не смогли их забрать. Однако ограничительные меры будут понемногу отменяться, и уже 4 мая автосалоны могут заработать.

Напомним, в марте продажи на итальянском авторынке из-за эпидемии коронавируса упали на 85%.