Продажи автомобилей в Италии в апреле упали на 1,5%

Понедельник, 27 Май 2019 Италия Италия

Продажи автомобилей в Италии в апреле упали на 1,5%

Рынок автомобилей в Италии в апреле 2019 года уменьшился на 1,5% по сравнению с апрелем 2018 года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в апреле 2019 года в Италии было продано 172 712 авто. При этом по итогам января-апреля 2019 года в стране было реализовано 712 796 машин, что на 4,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

Наиболее популярны в Италии автомобили бренда Fiat. Их в апреле 2019 года приобрели 29 612 покупателей, что на 0,4% меньше, чем в апреле 2018 года. Вторую строчку занимают машины немецкой марки Volkswagen. За месяц их купили 15 237 автолюбителей. Это на 5,4% больше, чем годом ранее. Тройку лидеров замыкает американская марка Ford с результатом 10 928 проданных автомобилей (-8,1%), пишет regnum.ru.

На четвертом месте машины французского автопроизводителя Peugeot (10 195 ед.).

Машины немецкого производителя Opel на пятом месте с результатом 9 964 единицы.

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