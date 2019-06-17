Продажи автомобилей в Италии в мае снизились на 1,2%

Понедельник, 17 Июнь 2019 Италия Италия

Продажи автомобилей в Италии в мае снизились на 1,2%

За месяц там продали 197 307 автомобилей.

По итогам мая 2019 года продажи машин на рынке Италии составили 197 307 единиц, что на 1,2% меньше по сравнению с маем 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, с января по май 2019 года продажи автомобилей в Италии упали на 3,8% и составили 910 093 штуки.

Наиболее популярными в Италии машины бренда Fiat. Авто этой компании в мае приобрели 34 900 итальянцев, что меньше прошлогоднего показателя на 1,4%, пишет regnum.ru.

Вторую строчку занимают автомобили Volkswagen. Немецкая автокомпания увеличила реализацию своих машин на итальянском рынке на 5,1% до 18 880 штук.

Тройку лидеров замыкают американские машины компании Ford. За месяц их приобрели 11 908 автолюбителей Италии (-7%).

Четвёртое и пятое места заняли Opel (10 688 ед.) и Peugeot (10 253 ед) соответственно.

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