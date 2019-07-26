Продажи новых автомобилей на рынке Италии в июне снизились на 2,1%

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, итальянский авторынок продолжает медленно терять своих покупателей. По итогам 2018 года он снизился на 3,1%, и в нынешнем году продолжает падение.

По информации Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самым популярным в Италии брендом является Fiat. Машины этой компании в июне приобрели 23 232 автовладельца.

На втором месте расположился немецкий бренд Volkswagen с результатом 16 139 проданных машин, пишет regnum.ru.

Тройку лидеров замыкают машины французского бренда Renault. За месяц автодилерам удалось реализовать 13 160 автомобилей этого производителя. Далее идут машины американской автокомпании Ford (9814 ед.) и немецкого автопроизводителя Opel (8844 ед.).

Напомним, по итогам мая 2019 года продажи новых автомобилей на рынке Италии снизились на 1,2% по сравнению с маем 2018 года и составили 197 307 единиц.