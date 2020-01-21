Профсоюзы Италии предлагают снизить пенсионный возраст до 62 лет для всех

Об этом заявил журналистам в понедельник, 20 января, глава национальной профсоюзной ассоциации Cgil Маурицио Ландини.

В ближайшие дни представители профсоюзов должны обсуждать вопрос о пенсионном возрасте с членами правительства, пишет regnum.ru.

В 2012 году пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет. В 2018 году по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини была утверждена пенсионная реформа, по правилам которой граждане могут выходить на пенсию с 62 лет, но только при наличии 38 лет стажа (сумма возраста и стажа должна быть не менее 100).