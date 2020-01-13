Профсоюзы Италии выступили против повышения пенсионного возраста

Понедельник, 13 Январь 2020 Италия Италия

Профсоюзы Италии выступили против повышения пенсионного возраста

Руководители ведущих профсоюзов Италии высказались против обсуждаемого правительством повышения пенсионного возраста на два года.

Как сообщалось ранее, в правительстве Италии рассматривается вариант повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Действующее «правило 100» (сумма возраста и стажа должна составлять не менее 100, причем возраст — не менее 62, а стаж — не менее 38) предполагается заменить «правилом 102», повысив минимальный возраст выхода на пенсию на два года.

Такой подход не позволит решить ни одной из проблем рынка труда, полагают в профсоюзах, пишет regnum.ru.

Реформа, снизившая пенсионный возраст с 67 до 62 лет (при наличии достаточного стажа), была утверждена в 2018 году по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини. На официальном уровне члены нынешнего правительства опровергают намерение вновь повысить пенсионный возраст, при этом некоторые представители правящей коалиции регулярно выступают с такими предложениями.

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