Профсоюзы Италии выступили против повышения пенсионного возраста

Как сообщалось ранее, в правительстве Италии рассматривается вариант повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Действующее «правило 100» (сумма возраста и стажа должна составлять не менее 100, причем возраст — не менее 62, а стаж — не менее 38) предполагается заменить «правилом 102», повысив минимальный возраст выхода на пенсию на два года.

Такой подход не позволит решить ни одной из проблем рынка труда, полагают в профсоюзах, пишет regnum.ru.

Реформа, снизившая пенсионный возраст с 67 до 62 лет (при наличии достаточного стажа), была утверждена в 2018 году по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини. На официальном уровне члены нынешнего правительства опровергают намерение вновь повысить пенсионный возраст, при этом некоторые представители правящей коалиции регулярно выступают с такими предложениями.