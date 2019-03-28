Прокуратура Италии снова обвиняет власти в «похищении» мигрантов

Четверг, 28 Март 2019 Италия Италия

Прокуратура Италии снова обвиняет власти в «похищении» мигрантов

Фамилии Сальвини в новом деле пока нет.

Прокуратура Рима возбудила уголовное дело по подозрению в «похищении» (незаконном задержании) граждан, передает Affari Italiani в среду, 27 марта.

Речь идет о инциденте, который произошел в январе 2019 года в порту Сиракуз: власти в течение нескольких дней не впускали в порт корабль с нелегальными мигрантами.

Итальянская прокуратура однажды уже возбуждала дело о «похищении» мигрантов. В качестве ответчика был назван глава МВД Маттео Сальвини. В новом деле в настоящее время имен подозреваемых нет, пишет regnum.ru.

Предыдущее дело было закрыто: парламент Италии отказался лишать Сальвини иммунитета, сам министр и его коллеги по правительству заявили, что все действия в отношении мигрантов соответствовали не только закону, но и предвыборной программе, за которую большинство граждан страны проголосовали в 2018 году.

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