Прокуратура Италии снова обвиняет власти в «похищении» мигрантов

Прокуратура Рима возбудила уголовное дело по подозрению в «похищении» (незаконном задержании) граждан, передает Affari Italiani в среду, 27 марта.

Речь идет о инциденте, который произошел в январе 2019 года в порту Сиракуз: власти в течение нескольких дней не впускали в порт корабль с нелегальными мигрантами.

Итальянская прокуратура однажды уже возбуждала дело о «похищении» мигрантов. В качестве ответчика был назван глава МВД Маттео Сальвини. В новом деле в настоящее время имен подозреваемых нет, пишет regnum.ru.

Предыдущее дело было закрыто: парламент Италии отказался лишать Сальвини иммунитета, сам министр и его коллеги по правительству заявили, что все действия в отношении мигрантов соответствовали не только закону, но и предвыборной программе, за которую большинство граждан страны проголосовали в 2018 году.