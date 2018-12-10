Промпроизводство в Италии слегка увеличилось за месяц

Такие данные приводит итальянское статистическое агентство Istat.

В годовом исчислении промпроизводство в Италии увеличилось в октябре на 1% (с исключением сезонного и календарного факторов).

Ранее вышли данные, согласно которым потребительские цены в Италии в ноябре 2018 года (по национальным стандартам, СPI) поднялись на 1,7% в годовом исчислении после роста на 1,6% в октябре текущего года. Относительно предыдущего месяца дефляция в ноябре составила 0,1% после нулевой инфляции в октябре, пишет rosbalt.ru.

Напомним также, что экономика Италии по итогам III квартала 2018 года прибавила, по окончательным данным, 0,7% в годовом сопоставлении. В сравнении с предыдущими тремя месяцами ВВП страны сократился в отчетном периоде на 0,1%. Таким образом, Istat пересмотрел данные за III квартал. Предварительные оценки свидетельствовали о подъеме экономики Италии на 0,8% в годовом выражении (после роста на 1,2% во II квартале) и нулевой динамике относительно предыдущих трех месяцев, когда ВВП страны вырос на 0,2%.