Промышленники Италии предлагают ввести комиссию за снятие наличных

Речь идет о случаях снятия более 1500 евро в месяц наличными. При этом для тех, кто использует только электронный способ расчетов, предлагается введение льгот, пишет regnum.ru.

Подобные меры будут поощрять переход на безналичный расчет, помогут бороться с уклонением от уплаты налогов, а также принесут государству прямую прибыль в объеме 3,4 млрд евро в год, полагают в конфедерации.