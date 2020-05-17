Провал в земле возле Пантеона обнаружил античную дорогу

На площади Пьяцца делла Ротонда в Риме неожиданно открылась воронка, внутри которой археологи обнаружили семь древних плит из травертина – часть тротуара времен Римской империи, пишет euromag.ru.

Провал имеет ширину 1 метр и глубину около 2,5 метров, сообщает Live Science. Эти плиты вытесали примерно в то же время, когда был построен Пантеон (с 27 г. до н.э по 25 г. до н.э.). То, что они сохранились, удивительно – площадь несколько раз перестраивалась.

К счастью, при образовании воронки никто не пострадал: обычно переполненная площадь была пуста из-за пандемии COVID-19.