«ПСЖ» намерен приобрести голкипера сборной Италии

Четверг, 08 Август 2019 Италия Италия

«ПСЖ» намерен приобрести голкипера сборной Италии

«ПСЖ» рассматривает голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму в качестве потенциального приобретения.

В прошлом сезоне ворота парижан защищали Джанлуиджи Буффон и Альфонс Ареола. По окончании сезона возрастной итальянец вернулся в состав «Ювентуса». Немецкий голкипер Кевин Трапп, проводивший сезон в аренде в «Айнтрахте», перешел в эту команду на постоянной основе.

По информации источника, руководство клуба намерено найти нового голкипера, который мог бы играть роль основного. В качестве основного кандидата рассматривается Доннарумма, с которым по совместной работе в «Милане» хорошо знаком нынешний спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, пишет news.sportbox.ru.

Сообщается, что «Милан» готов расстаться с 20-летним футболистом не менее чем за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 39 матчей, из которых 15 стали для него «сухими», и пропустил в общей сложности 32 мяча. Его контракт с «Миланом» будет действовать до 2021 года.

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