Путин посетит Италию и встретится с Папой Римским
Президент России Владимир Путин в рамках визита в Италию проведет переговоры с руководством страны, а также встретится с Папой Римским.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск 4 июля примет президента России Владимира Путина. Предполагаемые темы разговора — война в Сирии и конфликт на Украине, пишет vesti.ru.
В пресс-службе Кремля подтвердили данную информацию официальным сообщением. Запланированы переговоры Владимира Путина с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте.
Во время встреч ключевыми темами для обсуждения станут вопросы российско-итальянского сотрудничества в политике, торговле и экономике, культурно-гуманитарной сфере. Также планируется обсудить актуальные международные и региональные темы, сообщает РИА Новости.
Предполагается совместное участие Путина и Конте в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.
Также Владимир Путин посетит Ватикан, чтобы встретиться с папой Римским Франциском.