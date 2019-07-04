Путин в ходе поездки в Италию встретится с Берлускони

Четверг, 04 Июль 2019 Италия Италия

Путин в ходе поездки в Италию встретится с Берлускони

Президент России в рамках поездки в Рим в четверг встретится с экс-главой совета министров Италии Сильвио Берлускони.

Это будет продолжением дружеских неформальных контактов политиков, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"По традиции наш президент встретится с бывшим председателем совета министров Италии Сильвио Берлускони", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о программе предстоящего визита.

Эта встреча станет завершающим мероприятием программы, после этого Путин вылетит обратно в Россию, пишет РИА Новости.

"Естественно, это чисто дружеская встреча. Они поддерживают постоянный контакт, разговаривают по телефону, часто Берлускони приезжает в Россию. Это будет продолжение дружеских неформальных контактов", - добавил помощник президента РФ, говоря о характере предстоящей встречи.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья