Путин в ходе поездки в Италию встретится с Берлускони
Президент России в рамках поездки в Рим в четверг встретится с экс-главой совета министров Италии Сильвио Берлускони.
Это будет продолжением дружеских неформальных контактов политиков, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"По традиции наш президент встретится с бывшим председателем совета министров Италии Сильвио Берлускони", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о программе предстоящего визита.
Эта встреча станет завершающим мероприятием программы, после этого Путин вылетит обратно в Россию, пишет РИА Новости.
"Естественно, это чисто дружеская встреча. Они поддерживают постоянный контакт, разговаривают по телефону, часто Берлускони приезжает в Россию. Это будет продолжение дружеских неформальных контактов", - добавил помощник президента РФ, говоря о характере предстоящей встречи.