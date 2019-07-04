Путин в ходе поездки в Италию встретится с Берлускони

Это будет продолжением дружеских неформальных контактов политиков, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"По традиции наш президент встретится с бывшим председателем совета министров Италии Сильвио Берлускони", - сообщил Ушаков журналистам, говоря о программе предстоящего визита.

Эта встреча станет завершающим мероприятием программы, после этого Путин вылетит обратно в Россию, пишет РИА Новости.

"Естественно, это чисто дружеская встреча. Они поддерживают постоянный контакт, разговаривают по телефону, часто Берлускони приезжает в Россию. Это будет продолжение дружеских неформальных контактов", - добавил помощник президента РФ, говоря о характере предстоящей встречи.