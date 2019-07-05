Путин встретился с президентом Италии

Пятница, 05 Июль 2019 Италия Италия

Путин встретился с президентом Италии

Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Рим с однодневным визитом, проводит встречу с президентом республики Серджо Маттареллой.

Перед переговорами состоялась церемония приветствия Путина президентом Италии.

Российский лидер приехал на встречу с Маттареллой из Ватикана, где у него была аудиенция у папы Римского Франциска, пишет РИА Новости.

В преддверии поездки Путина в Рим помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер обсудит с руководством Италии вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.

После переговоров с Маттареллой Путин проведет встречу с председателем совета министров Джузеппе Конте. На полях переговоров российского лидера в Италии будет подписан пакет документов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья