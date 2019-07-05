Путин встретился с президентом Италии

Перед переговорами состоялась церемония приветствия Путина президентом Италии.

Российский лидер приехал на встречу с Маттареллой из Ватикана, где у него была аудиенция у папы Римского Франциска, пишет РИА Новости.

В преддверии поездки Путина в Рим помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер обсудит с руководством Италии вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.

После переговоров с Маттареллой Путин проведет встречу с председателем совета министров Джузеппе Конте. На полях переговоров российского лидера в Италии будет подписан пакет документов.