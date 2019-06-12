Путин встретится с президентом и премьером Италии

Среда, 12 Июнь 2019 Италия Италия

Путин встретится с президентом и премьером Италии

Соответствующий визит состоится в июле, отметил посол РФ в Италии Сергей Разов.

Президент РФ Владимир Путин, который прибудет в июле с визитом в Италию, проведет встречи с президентом республики Серджо Маттареллой и главой правительства Джузеппе Конте. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Италии Сергей Разов по случаю приема в честь Дня России, пишет ТАСС.

"Отношения с Италией - нашим приоритетным партнером и традиционно дружественным государством устойчиво развиваются в различных областях. Мы с итальянскими коллегами активно работаем над подготовкой официального визита президента РФ Владимира Путина, который состоится в июле. Уверен, что встречи и переговоры главы российского государства с президентом и председателем правительства Италии, другими официальными лицами дадут новый мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества, позволят обменяться мнениями по ключевым международным проблемам", - сказал дипломат. "Понятно, что этот визит значим и в более широком европейском и международном контексте, как свидетельство важности поддержания равноправного взаимоуважительного диалога и отвечающего интересам граждан взаимовыгодного сотрудничества", - добавил Разов.

На прием в резиденцию российского посла на исторической Вилле Абамелек собрались известные политики, включая председателя верхней палаты (Сената) парламента Марию Элизабетту Казеллати, члены правительства, депутаты и сенаторы, мэры городов, а также итальянские деятели культуры, науки, представители дипкорпуса и средств массовой информации.

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