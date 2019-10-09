Пьяный велосипедист получил 8100 евро штрафа в Италии

Житель Модены, который сел на велосипед с уровнем алкоголя в крови, превышающим лимит (равный 2,40 г/л), был оштрафован на 8100 евро. В дополнение к этому полиция приостановила действие его водительских прав.

История, расказанная Gazzetta di Modena, произошла с 48-летним итальянцем, задержанным муниципальной полицией поздно вечером еще в июле 2018 года, потому что, как сообщили агенты, велосипед двигался по странной траектории.

Через несколько месяцев после задержания мужчина получил заказное письмо, отправленное судом Модены, в котором была объявлена сумма штрафа - 1400 евро, сообщает euromag.ru.

«Столкнувшись с такой суммой, - объясняет адвокат Атанассиос Мирас, - мы подали апелляцию». Однако, суд признал, что общая сумма штрафа (1400 евро) была определена верно, потому что мужчина действительно управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии в ночное время суток.

Кроме того, прокуратура запросила в суде 90 дней содержания под арестом для ответчика, которые были преобразованы в дополнительный штраф в размере 6750 евро (75 евро за каждый день содержания под стражей). Наконец, суд постановил, что действие водительских прав ответчика будет приостановлено на двенадцать месяцев.