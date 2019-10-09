Пьяный велосипедист получил 8100 евро штрафа в Италии

Среда, 09 Октябрь 2019 Италия Италия

Пьяный велосипедист получил 8100 евро штрафа в Италии

8100 евро заплатит житель Модены, который ездил по велодорожке в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Модены, который сел на велосипед с уровнем алкоголя в крови, превышающим лимит (равный 2,40 г/л), был оштрафован на 8100 евро. В дополнение к этому полиция приостановила действие его водительских прав.

История, расказанная Gazzetta di Modena, произошла с 48-летним итальянцем, задержанным муниципальной полицией поздно вечером еще в июле 2018 года, потому что, как сообщили агенты, велосипед двигался по странной траектории.

Через несколько месяцев после задержания мужчина получил заказное письмо, отправленное судом Модены, в котором была объявлена сумма штрафа - 1400 евро, сообщает euromag.ru.

«Столкнувшись с такой суммой, - объясняет адвокат Атанассиос Мирас, - мы подали апелляцию». Однако, суд признал, что общая сумма штрафа (1400 евро) была определена верно, потому что мужчина действительно управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии в ночное время суток.

Кроме того, прокуратура запросила в суде 90 дней содержания под арестом для ответчика, которые были преобразованы в дополнительный штраф в размере 6750 евро (75 евро за каждый день содержания под стражей). Наконец, суд постановил, что действие водительских прав ответчика будет приостановлено на двенадцать месяцев.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья