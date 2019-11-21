Пять человек стали жертвами взрыва на складе пиротехники в Италии
В результате взрыва на складе пиротехники в итальянской коммуне Барчеллона-Поццо-ди-Готто в провинции Мессина погибли пять человек.
Один из раненых был обнаружен пожарными и извлечен из-под завалов. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает regnum.ru.
Среди погибших — 71-летняя супруга владельца частной компании по производству фейерверков, которой принадлежит склад. Его сын получил ранения.
Взрыв на складе с пиротехникой на итальянском острове Сицилия прогремел накануне, 20 ноября. По предварительным данным, пожар с последующим взрывом на складе мог возникнуть в результате несоблюдения техники безопасности при проведении сварочных работ. Незадолго до взрыва рабочие выполняли установку дополнительных железных ворот на складе. Начато расследование обстоятельств произошедшего.