Пять человек стали жертвами взрыва на складе пиротехники в Италии

Один из раненых был обнаружен пожарными и извлечен из-под завалов. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает regnum.ru.

Среди погибших — 71-летняя супруга владельца частной компании по производству фейерверков, которой принадлежит склад. Его сын получил ранения.

Взрыв на складе с пиротехникой на итальянском острове Сицилия прогремел накануне, 20 ноября. По предварительным данным, пожар с последующим взрывом на складе мог возникнуть в результате несоблюдения техники безопасности при проведении сварочных работ. Незадолго до взрыва рабочие выполняли установку дополнительных железных ворот на складе. Начато расследование обстоятельств произошедшего.