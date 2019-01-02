Quickspin выходит на рынок Италии вместе с PokerStars

В игровой студии, принадлежащей Playtech, изначально будет запущен ряд слотов, таких как Sakura Fortune, Dragon Shine и Phoenix Sun, а в ближайшие месяцы будет добавлено больше контента.

«Мы рады заключить сделку с Pokerstars. Работа с ними интересна для нас и продолжает наши увлекательные планы по расширению, – сказал исполнительный директор Quickspin Даниэль Линдберг. – Мы живем и дышим слотами, мы искренне увлечены тем, что делаем. Наша миссия – создать те игры, которые любят игроки, и мы с нетерпением ждем, когда Stars запустит некоторые из наших самых захватывающих игр».

PokerStars присоединяется к LeoVegas, Betsson, Mr Green, JackpotJoy's Vera&John, Kindred Group и Danske Spill в качестве оператора, у которого есть контентное соглашение с Quickspin. Студия была основана в 2011 году, прежде чем ее в 2016 году приобрел гигант азартных онлайн-игр Playtech. Основанная в 1999 году в Эстонии компания Playtech заняла лидирующую позицию среди разработчиков программного обеспечения для операторов азартных онлайн-игр, за эти годы поглотив несколько менее крупных разработчиков программного обеспечения для игорной индустрии. Среди клиентов компании числятся самые громкие международные бренды, а также игорные регуляторы нескольких стран, пишет букмекеры.рф.

В начале этого года PokerStars получила лицензию онлайн-казино в Италии. Она была одним из примерно восьми десятков операторов, которые подали заявки в Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – регулирующий орган Италии, после того, как регулятор открыл новое окно лицензирования для игорного рынка в стране в январе этого года. В прошлом месяце Stars Group сообщила о росте выручки на 74 процента в годовом исчислении до 572 миллионов долларов за третий квартал 2018 года, в том числе отметив 12-процентный рост доходов в Италии до 37,8 миллионов евро.

Stars Group, ранее носившая название Amaya, является ведущим поставщиком игровых продуктов и услуг в глобальной игорной и интерактивной индустрии развлечений. Игровое подразделение Stars Group владеет следующими игровыми предприятиями и брендами: PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, StarsDraft, PokerStars Championship, PokerStars Festival, PokerStars Caribbean Adventure и PokerStars MEGASTACK live-poker (включая аспекты европейского покерного тура, латиноамериканского покерного тура и азиатско-тихоокеанского покерного тура). Эти бренды вместе имеют более 113 миллионов зарегистрированных клиентов во всем мире и коллективно составляют крупнейший покерный бизнес в мире, включающий онлайн-игры в покер и турниры, спонсируемые турниры в реальном времени, маркетинговые мероприятия для фирменных покер-румов в популярных казино в крупных городах по всему миру, а также программы по покеру и контент, созданный для телевизионных и онлайн-аудиторий. Stars Group, через некоторые из этих брендов также предлагает другие игровые продукты, включая казино, ставки на спорт и ставки на фэнтези-спорт. Stars Group через дочерние компании имеет лицензию на предоставление своих продуктов и услуг в различных юрисдикциях по всему миру, в том числе в Европе, в Северной и Южной Америках и в других стран. В частности, PokerStars – это самый известный онлайн-покерный бренд в мире, имеющий лицензии или соответствующие официальные утверждения в 17 юрисдикциях по всему миру.