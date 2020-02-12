Работники авиакомпаний Италии проведут 24-часовую забастовку

Среда, 12 Февраль 2020 Италия Италия

Работники авиакомпаний Италии проведут 24-часовую забастовку

Профсоюзы авиационных компаний Италии проведут 25 февраля общенациональную забастовку.

Об этом представители профсоюзов сообщили во вторник, 11 февраля

Забастовка продлится 24 часа. Ее участники намерены потребовать от правительства страны принятия экстренных мер для улучшения положения дел в отрасли, которая, по их убеждению, находится в кризисе, пишет regnum.ru.

Забастовка пройдет в последний день работы авиакомпании Air Italy — 11 февраля ее совладельцы заявили о начале процедуры ликвидации компании. Кроме того, сохраняются серьезные проблемы у компании Alitalia, которая по-прежнему пребывает в предбанкротном состоянии.

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