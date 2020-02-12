Работники авиакомпаний Италии проведут 24-часовую забастовку

Об этом представители профсоюзов сообщили во вторник, 11 февраля

Забастовка продлится 24 часа. Ее участники намерены потребовать от правительства страны принятия экстренных мер для улучшения положения дел в отрасли, которая, по их убеждению, находится в кризисе, пишет regnum.ru.

Забастовка пройдет в последний день работы авиакомпании Air Italy — 11 февраля ее совладельцы заявили о начале процедуры ликвидации компании. Кроме того, сохраняются серьезные проблемы у компании Alitalia, которая по-прежнему пребывает в предбанкротном состоянии.