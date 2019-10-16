Работники АЗС Италии проведут общенациональную забастовку

Члены профсоюзов намерены не только прекратить работу на эти дни, но и провести акцию протеста в центре Рима, пишет regnum.ru.

Они настаивают на изменении отраслевого законодательства, которое сейчас, по их мнению, создает неудобства «честным» игрокам рынка вместо того, чтобы бороться с теми, кто продает нелегальное топливо и не платит акцизы. Доля «теневого» сектора, по данным профсоюзов, приближается к 15%.