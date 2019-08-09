Расходы на подготовку к учебному году в Италии составили 1000 евро

Пятница, 09 Август 2019 Италия Италия

Расходы на подготовку к учебному году в Италии составили 1000 евро

Средние расходы на подготовку итальянских школьников и студентов к началу учебного года достигли 1000 евро.

Согласно данным исследования, проведенного ассоциацией потребителей, по сравнению с летом прошлого года расходы на покупку учебников, словарей и канцелярских товаров возросли на 1,3%.

Отмечается, что уровень расходов зависит от стадии обучения и специализации образовательной организации. Например, на подготовку ученика лицея в среднем придется потратить 1200 евро, пишет activityedu.ru.

При этом покупка подержанных учебников и пособий позволит на снизить траты на 33%, уверяют эксперты.

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