Разработчики в Италии презентовали сверхмощного робота

Вторник, 10 Сентябрь 2019 Италия Италия

Изобретатели из Istituto Italiano di Tecnologia в Италии представили своего нового робота, он называется HyQReal.

Невзирая на свои небольшие габариты (длина 120 сантиметров, высота 90 сантиметров), робот имеет высокую мощность.

Как сообщает Ридус, HyQReal способен тянуть настоящий лайнер, чего не получалось сделать у других четвероногих роботов. Отмечается, что HyQReal является уменьшенной версией робота HyQ, которого лишь немного доработали.

Недавно компания сняла видео, где демонстрируется, как робот тянет за собой небольшой пассажирский лайнер. По кадрам видно, что роботу справляться с такой работой трудно, но он ее успешно выполняет, пишет newizv.ru.

За штурвалом самолета находится пилот. Это было сделано в целях безопасности и корректировки траектории движения воздушного судна.

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