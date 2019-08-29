Рейтинг доверия Сальвини в Италии упал на 15%

Рейтинг доверия его инициатору - вице-премьеру и лидеру партии "Лига" Маттео Сальвини рухнул сразу на 15%, свидетельствуют обнародованные в среду результаты исследования, проведенного одним из ведущих местных институтов по изучению общественного мнения Ipsos.

Так называемый "пляжный кризис" разразился на Апеннинах в самый разгар сезона летних отпусков. 8 августа лидер "Лиги", сформировавшей в 2018 году национальное правительство вместе с "Движением 5 звезд" (Д5З), уведомил премьер-министра Джузеппе Конте о том, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать. В результате 20 августа глава правительства подал прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле. Безусловно, в сложившихся условиях Сальвини рассчитывал на скорейшее назначение досрочных парламентских выборов, в ходе которых его партия могла бы значительно усилить свои политические позиции, пишет РИА Новости.

Однако ситуация начала развиваться по несколько иному сценарию, и, хотя перспективу проведения новых выборов нельзя сбрасывать со счетов, в настоящий момент местным аналитикам более вероятным представляется вариант формирования новой правящей коалиции с участием Д5З и Демократической партии (ДП). Сейчас руководители обеих политических сил ведут активные переговоры, результатом которых может стать создание нового коалиционного кабинета во главе с тем же Конте. Окончательное решение по данному вопросу лидеры "пятизвездочников" и демократов должны доложить вечером президенту Маттарелле, который в среду завершает второй, решающий тур консультаций в поисках выхода из кризиса.

Согласно исследованию Ipsos, именно глава государства, который по конституции Италии имеет право распустить парламент и назначить новые выборы, традиционно пользуется наибольшим доверием граждан: рейтинг доверия Матарелле составляет сейчас 57%, а положительно оценивают деятельность президента 65%.

А вот отношение итальянцев к основным участникам августовского кризиса разное. Так, уровень доверия Сальвини по сравнению с июлем снизился сразу с 51% до 36%. Зато рейтинг Конте, который всегда опережал по этому показателю своего заместителя из "Лиги", составляет в настоящее время 52%, что лишь на 4% меньше, чем месяцем ранее. Примечательно, что положительно оценивают действия отставного премьера те же 52%, тогда как у Сальвини этот показатель составляет всего 29%.

Что касается доверия граждан лидерам двух партий, ведущих в настоящее время переговоры о создании нового кабинета, то рейтинг секретаря ДП Николы Дзингаретти равен 26%, а руководителя Д3З, вице-премьера Луиджи Ди Майо - 25%.

По данным Ipsos, выдвинутую Сальвини идею скорейшего проведения досрочных выборов на Апеннинах разделяют 33% итальянцев, тогда как 43% граждан выступают за формирование нового правительства, причем лишь 21% поддерживает создание кабинета на базе альянса Д5З и ДП.