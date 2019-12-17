Рейтинг худших железнодорожных линий опубликовали в Италии

Рейтинг составлен ассоциацией Legambiente.

Также среди критериев – забастовки, перебои с движением, количество поломок и частота курсирования поездов.

На первом месте – линия Чиркумвезувиана, на втором – Рома-Норд-Витербо, на третьем – Рим-Остия-Лидо, сообщает euromag.ru.

Напомним, недавно Грета Тунберг опубликовала пост в Twitter, где пожаловалась на Deutsche Bahn.

Активистка написала, что едет через Германию «в переполненных поездах» и выложила фото, где она сидит на полу среди чемоданов.