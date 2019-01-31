Рекордная партия кокаина изъята в Италии

Четверг, 31 Январь 2019 Италия Италия

Рекордная партия кокаина изъята в Италии

В итальянском порту нашли рекордную партию кокаина в мешках с кофе.

Одна из крупнейших за последние годы партия кокаина общим весом более 600 килограммов конфискована в итальянском порту Ливорно, сообщает в среду Финансовая гвардия страны.

Наркотики обнаружили 15 января в одном из контейнеров на борту корабля под португальским флагом, направлявшимся в Испанию. Груз в Мадрид транзитом через Коста-Рику и Италию отправила из Гондураса некая компания, занимающаяся производством кофе.

Кокаин оказался спрятан внутри контейнеров и помещен в мешки с кофейными зернами, на которых были оставлены красные пометки. Общий вес 582 одинаковых пакетов с порошком составил 644 килограмма, по оценкам правоохранителей общая стоимость запрещенного груза на улице могла бы составить 130 миллионов евро, пишет РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, это крупнейшая партия кокаина, конфискованная итальянской таможней и Фингвардией в Ливорно за последние 10 лет. Она превзошла рекорды 2018 года и 2016 года, когда в итальянском порту было захвачено 308 и 206 килограммов кокаина соответственно.

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