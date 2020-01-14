Ренци: Италия не вынесет такого лидера, как Маттео Сальвини

Вторник, 14 Январь 2020 Италия Италия

Ренци: Италия не вынесет такого лидера, как Маттео Сальвини

Италия «не может себе позволить» такого лидера, как глава «Лиги» Маттео Сальвини.

Об этом заявил в понедельник, 13 января, экс-премьер страны, лидер «Живой Италии» Маттео Ренци.

Ранее Сальвини заявил, что если на предстоящих региональных выборах в Болонье возглавляемая им оппозиция одержит победу, правительство должно будет уйти в отставку: совокупный рейтинг правящего альянса либералов, популистов и партии Ренци на 10−12% ниже рейтинга оппозиции, а за последние два года нынешние власти не выиграли ни одной кампании, пишет regnum.ru.

В свою очередь Ренци (вслед за премьер-министром Джузеппе Конте) заявил, что никакой связи между местными выборами в Болонье и судьбой национального правительства не существует.

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