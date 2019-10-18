Ресторанный гид по всей Италии

Составлена карта от севера до юга, по лучшим ресторанам страны, где искусство гостеприимства является абсолютным совершенством - это справочник нового поколения, выявивший заведения, где персонал работает с преданностью своему делу и большим профессионализмом. Впервые в истории появился новый путеводитель Noi di Sala «I protagonisti dell’Ospitalità nella Ristorazione Italiana» («Главные герои гостеприимства в итальянских ресторанах») издательства Giunti Editore, представленный 10 октября в Риме во время первого ивента «PASS».

Двойной дебют стал центром внимания в сфере общественного питания и отелей. Качество обслуживания в зале теперь момент все более решающий для определения успеха ресторана, так же как и кухня. Важность темы определяет большой интерес к возможности обсуждения и дебатов в этом увлекательном и быстро развивающемся сегменте. Около 160 (159) ресторанов и таверн включены в справочник, созданный командой ассоциации Noi di Sala, которая с 2012 года поддерживает и развивает профессию официантов и других работников общепита посредством организации обучения для продвижения по службе. Все это делается для того, чтобы гости ресторана оценили традиции гостеприимства в Италии, ценность великолепных вин в меню в соответствии с тенденциями рынка и важность подбора качественных продуктов для удовлетворения потребностей все более внимательной к их качеству клиентуры. Подбор оливкового масла первого отжима для каждого блюда и предложение разнообразных минеральных вод, которые тоже можно выбрать в ресторане вместе с едой уже является обязанностью обслуживающего зал персонала. Правильный сервис определяет и предложение различных видов пива к высокой кухне, не говоря уже о винах. Помимо этого персонал должен обладать такими навыками, как элементарная вежливость, правильная подача блюд и напитков, сервировка стола и обслуживание по этикету. Знакомство персонала со всеми этими понятиями должно быть обязательным условием для ресторана. Неприемлемо, чтобы клиент был в восторге от кухни и ему было испорчено настроение некорректным обслуживанием. Создание рабочих мест в этом секторе, особенно для молодежи, было общей целью на этом мероприятии. Этой задаче была посвящена конференция в области набора персонала. Сотни резюме были включены в «базу данных» Noi di Sala (сеть многочисленных партнеров, включая профессионалов и компаний в сфере продуктов питания, вина и общепита). Все сделано для того чтобы найти соответствие между спросом и предложением и тем самым облегчить вхождение в мир труда для молодежи и профессионалов отрасли общественного питания. Вот римские рестораны, в которых сервис находится на уровне прекрасной кухни. Работники именно этих ресторанов выигрывают национальные и интернациональные профессиональные конкурсы в этой сфере.

Aroma a Palazzo Manfredi – Roma (RM)

Barnaba – Roma (RM)

Chinappi – Roma (RM)

Enoteca La Torre – Roma (RM)

Glass Hostaria – Roma (RM)

Hostaria 100celle – Roma (RM)

Il Pagliaccio – Roma (RM)

Imàgo – Roma (RM)

La Pergola – Rome Cavalieri – Roma (RM)

La Rosetta – Roma (RM)

Le Jardin de Russie – Roma (RM)

Marzapane – Roma (RM)

Metamorfosi Restaurant – Roma (RM)

Mirabelle – Roma (RM)

Osteria 140 – Roma (RM)

Osteria Fernanda – Roma (RM)

Per Me – Giulio Terrinoni - Roma (RM)

Pipero – Roma (RM) R

oscioli – Roma (RM)

Selezione Boccoli – Roma (RM)

Sorpasso – Roma (RM)

www.noidisala.com

Ирина Раскина