Режиссер новой итальянской волны снял фильм про негрони
Знаменитый итальянский режиссер Маттео Гарроне снял короткометражку для Campari.
Режиссер «Гоморры» и «Догмэна» знаменит мрачным стилем, в своих фильмах он препарирует современное общество и раз за разом развенчивает стереотипы о современной Италии, пишет euromag.ru.
В перерывах между съемками очередной своей страшной сказки «Пиноккио» режиссер нашёл время для короткометражки для Campari.
Видео посвящено одному из самых популярных коктейлей терпкому негрони, который в этом году отмечает 100-летие.