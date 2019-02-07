Режиссер новой итальянской волны снял фильм про негрони

Четверг, 07 Февраль 2019 Италия Италия

Режиссер новой итальянской волны снял фильм про негрони

Знаменитый итальянский режиссер Маттео Гарроне снял короткометражку для Campari.

Режиссер «Гоморры» и «Догмэна» знаменит мрачным стилем, в своих фильмах он препарирует современное общество и раз за разом развенчивает стереотипы о современной Италии, пишет euromag.ru.

В перерывах между съемками очередной своей страшной сказки «Пиноккио» режиссер нашёл время для короткометражки для Campari.

Видео посвящено одному из самых популярных коктейлей терпкому негрони, который в этом году отмечает 100-летие.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья