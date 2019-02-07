Режиссер новой итальянской волны снял фильм про негрони

Режиссер «Гоморры» и «Догмэна» знаменит мрачным стилем, в своих фильмах он препарирует современное общество и раз за разом развенчивает стереотипы о современной Италии, пишет euromag.ru.

В перерывах между съемками очередной своей страшной сказки «Пиноккио» режиссер нашёл время для короткометражки для Campari.

Видео посвящено одному из самых популярных коктейлей терпкому негрони, который в этом году отмечает 100-летие.