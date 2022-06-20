Режиссера Хаггиса задержали в Италии по обвинению в изнасиловании

Канадско-американский сценарист и режиссер Пол Хаггис задержан по обвинению в сексуальном насилии в итальянском городе Остуни в области Апулия, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на заявление прокуратуры Бриндизи.

Обладатель нескольких "Оскаров" 2006 года за фильм "Столкновение" находился на юге Италии для участия в местном кино- и музыкальном фестивале, пишет РИА Новости.

Жертвой предполагаемого насилия стала 30-летняя англичанка, которая провела с кинодеятелем три дня, в течение которых якобы неоднократно подвергалась сексуальному насилию с его стороны. Женщине понадобилась медицинская помощь из-за физического и психологического состояния. После попадания в больницу она написала заявление в полицию.

Пол Хаггис является автором сценария к таким лентам как "Малышка на миллион", "Квант милосердия" и "Казино "Рояль". выступил режиссёром фильмов "В долине Эла", "Три дня на побег" и других картин. Также 69-летний Хаггис является автором различных американских и канадских телесериалов.

В начале 2018 года четыре женщины обвинили Хаггиса в домогательствах и изнасиловании, тот отверг обвинения.

Хаггис начинал карьеру как создатель американских и канадских сериалов. Он добился признания в сфере кинематографа за свою работу в фильме "Малышка на миллион" (сценарист и продюсер), который получил четыре премии "Оскар", в том числе как "лучший фильм". После этого он написал сценарий и снял фильм "Столкновение", который также стал лауреатом "Оскара" в нескольких номинациях. В 2006 году по сценарию Хаггиса был снят один из фильмов "Бондианы" - "Казино Рояль".