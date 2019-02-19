Родителей экс-премьера Италии арестовали

Как отмечается, флорентийские предприниматели Тициано Ренци и Лауру Боволи уже не в первый раз становятся фигурантами дела о банкротстве. В настоящее время их снова подозревают в использовании преступных схем. Пара находится под следствием, так как подозревается в том, что они с 2013 года выписывали фальшивые счета за услуги, которые никогда не оказывались, а также довели до банкротства находящиеся в их распоряжении кооперативы, пишет gazeta.ru.

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