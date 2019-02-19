Родителей экс-премьера Италии арестовали

Вторник, 19 Февраль 2019 Италия Италия

Родителей экс-премьера Италии арестовали

Родителей Маттео Ренци поместили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве и намеренном доведении своих компаний до банкротства.

Как отмечается, флорентийские предприниматели Тициано Ренци и Лауру Боволи уже не в первый раз становятся фигурантами дела о банкротстве. В настоящее время их снова подозревают в использовании преступных схем. Пара находится под следствием, так как подозревается в том, что они с 2013 года выписывали фальшивые счета за услуги, которые никогда не оказывались, а также довели до банкротства находящиеся в их распоряжении кооперативы, пишет gazeta.ru.

Ранее супругу Нетаньяху обвинили в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья