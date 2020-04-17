Родственники римских заключенных потребовали выпустить их из тюрем

Пятница, 17 Апрель 2020 Италия Италия

Родственники римских заключенных потребовали выпустить их из тюрем

Родственники заключенных римской тюрьмы Ребиббиа провели несанкционированную акцию протеста, требуя выпустить своих близких.

Протестующие вступили в стычку с сотрудниками правоохранительных органов, 18 граждан было задержано, 13 из них позднее были выписаны штрафы за неповиновение полиции.

Родственники заключенных настаивают на том, что в разгар пандемии пребывание в тюрьмах опасно для жизни, каждое пенитенциарное учреждение может стать «биологической бомбой», пишет regnum.ru.

Ранее с просьбой о смягчении условий для заключенных к властям Италии обращались многие общественные и религиозные деятели во главе с папой римским Франциском.

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