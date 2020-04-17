Родственники римских заключенных потребовали выпустить их из тюрем

Протестующие вступили в стычку с сотрудниками правоохранительных органов, 18 граждан было задержано, 13 из них позднее были выписаны штрафы за неповиновение полиции.

Родственники заключенных настаивают на том, что в разгар пандемии пребывание в тюрьмах опасно для жизни, каждое пенитенциарное учреждение может стать «биологической бомбой», пишет regnum.ru.

Ранее с просьбой о смягчении условий для заключенных к властям Италии обращались многие общественные и религиозные деятели во главе с папой римским Франциском.