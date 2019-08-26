«Рома» и «Дженоа» забили шесть голов на старте чемпионата Италии

Понедельник, 26 Август 2019 Италия Италия

«Рома» и «Дженоа» забили шесть голов на старте чемпионата Италии

«Рома» сыграла вничью «Дженоа» в матче первого тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счётом 3:3.

Футболисты римского клуба трижды выходили вперёд, отличились Дженгиз Ундер, Эдин Джеко и Александр Коларов.

«Дженоа» смогло отыграть и сохранить ничейный результат. В составе генуэзской команды голы забили Андреа Пинамонти, Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Кристиан Куаме, пишет regnum.ru.

На сегодняшний день «Рома» и «Дженоа» делят восьмое и девятое место в чемпионате Италии, в активе обеих команд по три очка после одного матча.

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