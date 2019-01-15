«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии

Вторник, 15 Январь 2019 Италия Италия

«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии

«Рома» нанесла поражение «Энтелле» в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы оформили Иван Маркано, Хавьер Пасторе и Патрик Шик, отметившийся дублем.

Таким образом, столичный клуб вышел в 1/4 финала соревнования, а «Энтелла» завершила выступление в турнире, пишет gazeta.ru.

Теперь подопечным Эусебио Ди Франческо предстоит встреча с «Фиорентиной».

Ранее мадридский «Реал» одержал победу над «Бетисом» в 19-м туре чемпионата Испании.

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