«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии

Кордова названа самым неотразимым городом в Испании Кордова получила звание самого неотразимого города в Испании, по версии портала Sitios de España. Подробнее

Названо условие высокой продолжительности жизни Международная группа ученых выяснила, что наличие родственников-долгожителей повышает шансы на долгую жизнь у других членов семьи. Подробнее