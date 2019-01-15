«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии
«Рома» нанесла поражение «Энтелле» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы оформили Иван Маркано, Хавьер Пасторе и Патрик Шик, отметившийся дублем.
Таким образом, столичный клуб вышел в 1/4 финала соревнования, а «Энтелла» завершила выступление в турнире, пишет gazeta.ru.
Теперь подопечным Эусебио Ди Франческо предстоит встреча с «Фиорентиной».
Ранее мадридский «Реал» одержал победу над «Бетисом» в 19-м туре чемпионата Испании.