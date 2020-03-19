Российский велогонщик, рассказал как тренируется в карантине в Италии

Четверг, 19 Март 2020 Италия Италия

Российский велогонщик, рассказал как тренируется в карантине в Италии

Лидер сборной России по маунтинбайку Антон Синцов рассказал, что продолжает подготовку к Олимпийским играм в закрытой из-за коронавируса Италии.

Синцов находится на сборе в Ливиньо в условиях, когда Италия объявила полный карантин.

"Выезжаю на тренировки со специальной бумагой, где указана причина выхода из дома. Разрешается выбираться на улицу за продуктами, по работе, в аптеку. В моем случае причина "по работе". Тренироваться можно по одному. Им бы лучше, чтобы вообще никто не выходил и не выезжал на тренировки, но поскольку идет олимпийский сезон, а здесь сидят люди для подготовки к Олимпиаде, выезжать разрешают - готовиться-то нужно", - сказал Синцов в интервью РИА Новости.

"Была растерянность: гонок нет, все откладывается. Но что нам остается, мы ведь все равно должны продолжать подготовку. Спорт - мой стиль жизни. Да, ближайшей цели по гонкам не видно на горизонте, но впереди Олимпиады и нужно работать", - добавил он.

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