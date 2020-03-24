Россия завершила отправку помощи в Италию

Он доставил военных специалистов и оборудование в страну, страдающую от эпидемии коронавируса.

Российские самолёты Ил-76 приняла авиабаза «Пратика-ди-Маре», расположенная в 30 км к юго-западу от Рима. Всего Россия направила в помощь Италии около ста специалистов, включая вирусологов, технику и имущество. Военные ожидают от местных властей сведений о районах, где начнётся профилактика и дезинфекционные мероприятия, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, российская помощь отправлена после соответствующего обращения итальянской стороны. Готовность помочь выразил премьер-министру Италии Джузеппе Конте президент России Владимир Путин. В Италии число заразившихся достигло почти 65 тыс. человек, скончались более 6 тыс. человек.