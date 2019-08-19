Рожающую итальянку высадили из автобуса и оштрафовали

Мало того, они даже выписали ей штраф, передает РИА Новости со ссылкой на издание la Repubblica. Случай всколыхнул местные СМИ и соцсети.

Инцидент произошел несколько дней назад: почувствовавшая схватки итальянка попыталась сесть на автобус, идущий в сторону больницы, но тут же попалась контролерам, которые не стали делать скидку на физическое состояние задержанной ими пассажирки.

Ей был выписан штраф в 71 евро, который роженица планирует оспорить через суд, пишет rg.ru.

До роддома женщина все же добралась и благополучно разрешилась от бремени. Теперь она собирается через суд наказать чиновников за бездушие. В транспортной компании к суду готовы и заявили, что "обстоятельства не могут служить причиной отмены штрафа".