Рожающую итальянку высадили из автобуса и оштрафовали

Понедельник, 19 Август 2019 Италия Италия

Рожающую итальянку высадили из автобуса и оштрафовали

Удивительную черствость продемонстрировали неаполитанские контролеры, высадившие из автобуса рожающую пассажирку за отсутствие у нее билета.

Мало того, они даже выписали ей штраф, передает РИА Новости со ссылкой на издание la Repubblica. Случай всколыхнул местные СМИ и соцсети.

Инцидент произошел несколько дней назад: почувствовавшая схватки итальянка попыталась сесть на автобус, идущий в сторону больницы, но тут же попалась контролерам, которые не стали делать скидку на физическое состояние задержанной ими пассажирки.

Ей был выписан штраф в 71 евро, который роженица планирует оспорить через суд, пишет rg.ru.

До роддома женщина все же добралась и благополучно разрешилась от бремени. Теперь она собирается через суд наказать чиновников за бездушие. В транспортной компании к суду готовы и заявили, что "обстоятельства не могут служить причиной отмены штрафа".

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья