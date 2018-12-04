Рождественская ель в центре Рима опечалила итальянцев

Вторник, 04 Декабрь 2018 Италия Италия

Рождественская ель в центре Рима опечалила итальянцев

Жители Рима вновь недовольны внешним видом рождественской ели.

По мнению местных жителей, в прошлом году главная ель города была тоже не слишком красива, но установленное накануне потрепанное дерево с обломанными ветвями — еще уродливее, пишет regnum.ru.

В столице Италии, на площади Венеции (Piazza Venezia), была установлена 20-метровая рождественская ель. Местные жители недовольны неказистым видом дерева, пишет 3 декабря портал The Local Italy.

По мнению местных жителей, в прошлом году ель была тоже не слишком красива, но установленное накануне потрепанное дерево с обломанными ветвями — еще уродливее.

Представители компании, отвечавшей за транспортировку и установку рождественского символа пообещали вернуть на место отрезанные в целях удобства транспортировки нижние ветви.

Следует напомнить, что в 2017 году на той же площади в Риме была установлена ель, обошедшаяся бюджету в €50 тыс. За неделю до Рождества с дерева осыпались все иголки, что вызвало едкие насмешки горожан, прозвавшие ель «туалетным ершиком».

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