Розничные продажи в Италии в августе упали на 0,6%, ожидался рост

Среда, 09 Октябрь 2019 Италия Италия

Розничные продажи в Италии в августе упали на 0,6%, ожидался рост

В августе 2019 года объем розничных продаж в Италии снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель снизился на 0,5%.

Об этом свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat.

В годовом выражении розничные продажи выросли на 0,7%, пишет finmarket.ru.

Аналитики ожидали рост первого показателя на 0,1%, второго - на 2,3%.

Продажи продовольственных товаров за август сократились на 0,9%, непродовольственных товаров - на 0,3%. В годовом выражении рост составил 1,1% и 0,4%, соответственно.

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