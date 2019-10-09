Розничные продажи в Италии в августе упали на 0,6%, ожидался рост
В августе 2019 года объем розничных продаж в Италии снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель снизился на 0,5%.
Об этом свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat.
В годовом выражении розничные продажи выросли на 0,7%, пишет finmarket.ru.
Аналитики ожидали рост первого показателя на 0,1%, второго - на 2,3%.
Продажи продовольственных товаров за август сократились на 0,9%, непродовольственных товаров - на 0,3%. В годовом выражении рост составил 1,1% и 0,4%, соответственно.