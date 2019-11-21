Русская балерина станцевала для итальянского бренда

Четверг, 21 Ноябрь 2019 Италия Италия

Русская балерина станцевала для итальянского бренда

Итальянский бренд одежды HIGH представил свою осенне-зимнюю коллекцию.

14 ноября итальянский бренд одежды HIGH представил публике свою осенне-зимнюю коллекцию 2019/20, а также рассказал об эксклюзивном проекте-коллаборации при участии Саши Гусова и Аны Туразашвили, объединивший визуальное искусство фотографии, грацию и пластику тела с тонким восприятием современной моды.

Саша Гусов входит в число 20-и лучших фотографов мира по версии Top Foto, в его объектив попало множество мировых звезд кино, музыки и театра, пишет euromag.ru.

Для коллаборации с брендом HIGH фотохудожник выбрал эстетику минимализма, представив серию работ в монохромной гамме.

А в роли музы выступила выдающаяся солистка Большого театра, звезда главных балетных сцен мира, Ана Туразашвили. По ту сторону объектива Ана запечатлена в образах, составленных из весенне-летней коллекции бренда HIGH. Для балерины это был не первый опыт сотрудничества, выходящий за рамки сцены.

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