Русская балерина станцевала для итальянского бренда

14 ноября итальянский бренд одежды HIGH представил публике свою осенне-зимнюю коллекцию 2019/20, а также рассказал об эксклюзивном проекте-коллаборации при участии Саши Гусова и Аны Туразашвили, объединивший визуальное искусство фотографии, грацию и пластику тела с тонким восприятием современной моды.

Саша Гусов входит в число 20-и лучших фотографов мира по версии Top Foto, в его объектив попало множество мировых звезд кино, музыки и театра, пишет euromag.ru.

Для коллаборации с брендом HIGH фотохудожник выбрал эстетику минимализма, представив серию работ в монохромной гамме.

А в роли музы выступила выдающаяся солистка Большого театра, звезда главных балетных сцен мира, Ана Туразашвили. По ту сторону объектива Ана запечатлена в образах, составленных из весенне-летней коллекции бренда HIGH. Для балерины это был не первый опыт сотрудничества, выходящий за рамки сцены.