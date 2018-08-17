Сальвини: «Италия приняла достаточно мигрантов. Точка»

Пятница, 17 Август 2018 Италия Италия

Сальвини: «Италия приняла достаточно мигрантов. Точка»

Власти Италии «развернули» очередной корабль с мигрантами.

Береговая гвардия Италии оказала помощь группе из 170 нелегальных мигрантов, но итальянские власти не намерены впускать их в страну, МВД предложило принять этих мигрантов властям Мальты, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 16 августа.

Глава МВД Маттео Сальвини на своей странице в Facebook сообщил, что мальтийские власти по непонятной ему причине помогли лодке с мигрантам войти в территориальные воды Италии.

«Если это Европа, то это не моя Европа. Италия уже приняла достаточно мигрантов и потратила на них достаточно денег. Это должно быть ясно всем, и в Брюсселе, и в его окрестностях. Точка», - заявил министр.

Только при условии, что упомянутые 170 мигрантов будут приняты на Мальте, Италия согласится принять 20 мигрантов с корабля Aquarius, который в среду доставил на Мальту (для дальнейшей отправки в другие европейские страны) 140 мигрантов, сообщает Il Fatto Quotidiano со ссылкой на свои источники в МВД.

После смены правительства Италии в мае 2018 года новые власти приняли ряд мер по ограничению нелегальной миграции. За это время поток мигрантов в Италию, по разным данным, сократился в 6−8 раз. В правительстве полагают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а не в Италии.

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