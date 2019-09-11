Сальвини: мы уже начали создание нового правительства Италии

Среда, 11 Сентябрь 2019 Италия Италия

Сальвини: мы уже начали создание нового правительства Италии

Партия «Лига» уже ведет работу над формированием будущего правительства Италии, заявил журналистам лидер партии Маттео Сальвини.

Нынешнее правительство, сформированное либералами и популистами, не имеющими поддержки большинства граждан, не просуществует долго, уверен лидер «Лиги», пишет regnum.ru.

Три правоцентристские партии, «Лига», «Братья Италии» и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони при некоторых условиях могут выступить на выборах вместе, допустил Сальвини.

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