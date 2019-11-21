Сальвини обвинил премьера Италии во лжи

Четверг, 21 Ноябрь 2019 Италия Италия

Сальвини обвинил премьера Италии во лжи

Премьер-министр либо лжет, либо у него проблемы с памятью, сказал лидер «Лиги».

Заявления Джузеппе Конте о том, что лидер «Лиги» Маттео Сальвини в период работы в правительстве поддерживал реформу так называемого «механизма стабильности» ЕС, не соответствуют действительности, заявил Сальвини журналистам в среду, 20 ноября.

Премьер-министр либо лжет, либо у него проблемы с памятью, сказал лидер «Лиги», пишет regnum.ru.

Конте ответил симметрично: Сальвини, по его словам, никогда не выступал против поддержки этой реформы ЕС на заседаниях правительства.

Как сообщалось ранее, оппозиция обвинила премьера Италии в том, что тот поддержал данную реформу ЕС, не поставив об этом в известность ни министров, ни депутатов. Упоминаемый механизм расширяет возможность применения санкций и иных мер ЕС в отношении стран с высоким уровнем госдолга (к числу которых относится и Италия) и существенно сужает экономический суверенитет стран.

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