Сальвини обвинил премьера Италии во лжи

Заявления Джузеппе Конте о том, что лидер «Лиги» Маттео Сальвини в период работы в правительстве поддерживал реформу так называемого «механизма стабильности» ЕС, не соответствуют действительности, заявил Сальвини журналистам в среду, 20 ноября.

Премьер-министр либо лжет, либо у него проблемы с памятью, сказал лидер «Лиги», пишет regnum.ru.

Конте ответил симметрично: Сальвини, по его словам, никогда не выступал против поддержки этой реформы ЕС на заседаниях правительства.

Как сообщалось ранее, оппозиция обвинила премьера Италии в том, что тот поддержал данную реформу ЕС, не поставив об этом в известность ни министров, ни депутатов. Упоминаемый механизм расширяет возможность применения санкций и иных мер ЕС в отношении стран с высоким уровнем госдолга (к числу которых относится и Италия) и существенно сужает экономический суверенитет стран.