Сальвини запретил вход в воды Италии кораблю со 101 мигрантом

Днем ранее принадлежащий неправительственной организации Lifeline корабль подобрал мигрантов с лодок в территориальных водах Ливии, пишет regnum.ru.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны. Расширенная версия этого закона была утверждена летом 2019 года: штрафы для перевозчиков мигрантов увеличены до 1 млн евро, закон требует ареста капитанов таких кораблей и оставляет возможность ареста самих судов.