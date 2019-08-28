Сальвини запретил вход в воды Италии кораблю со 101 мигрантом

Среда, 28 Август 2019 Италия Италия

Сальвини запретил вход в воды Италии кораблю со 101 мигрантом

Глава МВД Италии Маттео Сальвини запретил вход в территориальные воды страны кораблю Eleonore, на борту которого находится 101 нелегальный мигрантов.

Днем ранее принадлежащий неправительственной организации Lifeline корабль подобрал мигрантов с лодок в территориальных водах Ливии, пишет regnum.ru.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны. Расширенная версия этого закона была утверждена летом 2019 года: штрафы для перевозчиков мигрантов увеличены до 1 млн евро, закон требует ареста капитанов таких кораблей и оставляет возможность ареста самих судов.

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