Саммит "двадцатки" в 2021 году пройдет в Италии

Южный итальянский город Бари может стать местом проведения саммита Группы двадцати, которой должен состояться в Италии в 2021 году. Как сообщил в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте, кандидатура Бари серьезно рассматривается, пишет ТАСС.

"Организационная процедура еще только в самом начале, но я предпринимаю все усилия, чтобы была утверждена кандидатура Бари как места проведения "двадцатки", - сообщил Конте, передает агентство ANSA.

Первоначально Италии выпадала очередь принимать глав государств и правительств "двадцатки" в 2022 году, однако еще в прошлом году Конте договорился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поменяться годами председательства. "Поскольку в 2022 году будет отмечаться 75-летняя годовщина независимости Индии", - пояснил тогда Конте.

Сам Конте - уроженец области Апулия, административным центром которой является Бари. Этот город на Адриатическом побережье известен тем, что там находятся мощи святого Николая. Издревле этот город именно по этой причине был местом массового паломничества православных.