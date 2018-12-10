Самое большое итальянское круизное судно будет носить имя «Mardi Gras»

Как сообщается, лайнер будет назван «Mardi Gras», то есть именем первого лайнера компании Carnival Cruise Line, который был введен в состав флота в 1972 году. Лайнер будет в шесть раз больше своей тезки, именем которой назван, пишет Korabli.eu.

Лайнер «Mardi Gras» станет самым большим, из всех ранее построенных лайнеров для Carnival Cruise Line, а также первым в Северной Америке, работающим на сжиженном природном газе, пишет napoli1.com.

Отмечается, что строительство лайнера в настоящее время ведется на верфи Meyer Turku в Финляндии. Лайнер будет иметь водоизмещение 180000 тонн и сможет принять 5200 пассажиров. Напомним, что лайнер является головным лайнером класса XL. Его строительство было начато с церемонии резки стали, которая состоялась в ноябре текущего года. Второй лайнер данного класса будет доставлен в 2022 году, что совпадет с 50-летием Carnival Cruise Line.