Самое большое итальянское круизное судно будет носить имя «Mardi Gras»
Компания Carnival Cruise Line в 2020 году представит туристам новый лайнер «Mardi Gras» класса XL, который сможет принять 5200 пассажиров.
Как сообщается, лайнер будет назван «Mardi Gras», то есть именем первого лайнера компании Carnival Cruise Line, который был введен в состав флота в 1972 году. Лайнер будет в шесть раз больше своей тезки, именем которой назван, пишет Korabli.eu.
Лайнер «Mardi Gras» станет самым большим, из всех ранее построенных лайнеров для Carnival Cruise Line, а также первым в Северной Америке, работающим на сжиженном природном газе, пишет napoli1.com.
Отмечается, что строительство лайнера в настоящее время ведется на верфи Meyer Turku в Финляндии. Лайнер будет иметь водоизмещение 180000 тонн и сможет принять 5200 пассажиров. Напомним, что лайнер является головным лайнером класса XL. Его строительство было начато с церемонии резки стали, которая состоялась в ноябре текущего года. Второй лайнер данного класса будет доставлен в 2022 году, что совпадет с 50-летием Carnival Cruise Line.