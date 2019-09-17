Самый большой фестиваль шоколада пройдет в Италии

Его называют главным «шоколадным» событием в Европе.

Темой фестиваля в этом году станет… пуговица. Будет выстроена настоящая площадь Пуговиц и открыта масштабная выставка.

Во время фестиваля, посвященного итальянской и зарубежной традиции производства шоколада, работают гастрономические стенды и проходит множество развлекательных и культурных мероприятий, которые оживляют улицы и площади исторического центра Перуджи, пишет euromag.ru.

Например, открытая на протяжении всего фестиваля выставка шоколадных скульптур.